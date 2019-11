La Rocca Roveresca perde "pezzi", devono intervenire i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina per un sopralluogo alla Rocca Roveresca di Senigallia, dove poco prima si era staccato un pezzo di pietra. La squadra dei pompieri si è calata dall’alto con tecniche speleo alpine per eliminare le parti pericolanti e verificare la consistenza dei manufatti. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e l'intera area in poco tempo è stata rimessa in sicurezza.