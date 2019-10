Precipita dal 5° piano della sua palazzina, gravissima una ragazza di 20 anni

Versa in gravissime condizioni una ragazza di 20 anni, residente in via delle Mimose a Senigallia, precipitata questa mattina dal 5° piano della sua palazzina. Non si cononosco ancora le cause che hanno portato la giovane a cadere per 15 metri. Secondo alcune testimonianze la ragazza sarebbe stata vista salire sulla finestra e poi lanciarsi nel vuoto.

Sul posto gli operatori del 118 e l'eliambulanza che l'ha trasportata in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Al loro arrivo la 20enne era ancora cosciente. Intervenuti anche i carabinieri che ora dovranno ricostruire quanto successo.