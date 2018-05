Incidente in un cantiere, operaio travolto da un tubo: poi la corsa in ospedale

E' in gravi condizioni l'operaio travolto nella tarda mattinata di oggi in un cantiere di via Perugia, a Senigallia. L'uomo stava facendo alcuni lavori quando per cause ancora da chiarire è stato travolto sembrerebbe da un tubo d'acciaio. Sul posto gli uomini del 118 che hanno trasportato il ferito fino allo stadio della città, dove è stato poi portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la Polizia.