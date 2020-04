In arrivo 5mila mascherine per le famiglie in difficoltà economica: «Nessuno sia lasciato solo»

SENIGALLIA – Dal Comune di Senigallia sono in arrivo quasi cinquemila mascherine gratuite per le oltre 1200 famiglie economicamente più colpite dall’epidemia di Covid-19, le quali hanno già ricevuto nelle settimane scorse i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Le operazioni di consegna, coordinate dal Centro operativo comunale, inizieranno nei prossimi giorni e saranno svolte dai volontari della Protezione civile.

«L’obiettivo – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – è tutelare il più possibile i cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli o comunque messi maggiormente in difficoltà dalle ricadute dall’epidemia in corso. In questo momento riteniamo fondamentale rafforzare quella coesione sociale che ha sempre contraddistinto la nostra comunità, operando affinché nessuno sia lasciato indietro o da solo».