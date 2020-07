Scappa e getta i capi contraffatti nella differenziata, denunciato venditore abusivo

SENIGALLIA - I carabinieri di Marzocca hanno denunciato un venditore abusivo del Senegal per commercio di prodotti con segni contraffatti e ricettazione. L’ambulante è stato notato dai militari nel primo pomeriggio di ieri, mentre si aggirava nel centro di Senigallia con uno zaino e un sacchetto di plastica. Alla vista delle uniformi, l’uomo si è dato alla fuga, gettando le borse all’interno dei cassonetti per la raccolta differenziata. I carabinieri l’hanno inseguito e bloccato.

Il 36enne residente a Porto Recanati stava vendendo illegalmente merce contraffatta. E’ stato lui a indicare il cassonetto in cui aveva nascosto la merce. Nelle borse erano contenuti 30 oggetti, tra capi di abbigliamento e accessori. In particolare, i militari hanno trovato magliette, cappelli, cinture, borse da donna e abbigliamento da mare, tutti con marchi contraffatti. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato denunciato: inoltre, è stato proposto il foglio di via dal Comune di Senigallia.