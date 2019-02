L’ABC del gelato artigianale con il maestro Paolo Brunelli

Sarà un percorso nel quale si passerà dal conoscere le tecniche al fare il gelato artigianale sotto la guida più che esperta del Maestro Gelatiere Paolo Brunelli. E’ questa l’essenza del corso di gelateria, dal titolo ‘ABC del gelato artigianale’, che si terrà a Senigallia presso la Gelateria Brunelli a partire dal 18 febbraio prossimo. Saranno 18 ore intense per conoscere la storia del gelato, le tecniche di realizzazione, gli strumenti e le attrezzature utilizzate e da utilizzare, le tecniche di bilanciamento, la realizzazione dei gusti per il gelato, la realizzazione delle torte gelato e dei semifreddi. “Si tratta di un’esperienza più che di un corso – commenta il direttore Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali prof. Massimiliano Polacco –, ‘un’esperienza contemporanea’ utilizzando lo slogan con cui si presenta sul mercato il Maestro Gelatiere Paolo Brunelli che sarà la guida di questo modulo formativo del quale siamo estremamente fieri. Paolo è un’eccellenza del gelato a livello nazionale ed internazionale ed ha scelto Confcommercio Marche Centrali per promuovere l’arte della gelateria artigianale. Attraverso la formazione di nuove professionalità che si approcciano a questa importante fetta del mondo del Food è possibile immaginare e puntare ad una filiera del gelato che possa divenire un’eccellenza della nostra provincia prima che della regione Marche. Molte le adesioni ricevute per un corso che si preannuncia come un vero e proprio ‘must’ nel settore”.

L’ABC del gelato artigianale è un modulo di un percorso più strutturato che Confcommercio Marche Centrali ha ideato in collaborazione con il Maestro Gelatiere Paolo Brunelli e che prevede la realizzazione non solo di un corso base ma di un corso avanzato e la possibilità di richiedere un’assistenza personalizzata utile all’avvio di una gelateria.

Per informazioni sui prossimi corsi in partenza è possibile contattare Confcommercio Marche Centrali al seguente numero 071-2291524 o via email all’indirizzo servizi-generali@confcommerciomarchecentrali.it