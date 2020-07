«Facciamo sesso insieme?», lui rifiuta e lei gli sfila una collana dal collo: poi l'inseguimento

SENIGALLIA - Si ferma per dare un passaggio ad una donna ma viene derubato e deve inseguirla per le vie della città. E' questo quanto successo ieri sera a Senigallia, dove un uomo è rimasto vittima di un furto.

Il fatto è avvenuto in via Podesti, dove un automobilista si è fermato per dare un passaggio ad una donna. Lei, dopo essere saltata sul veicolo, gli ha prima proposto un incontro intimo e poi, ricevendo un secco no, gli ha strappato la collana che indossava. A quel punto la donna è salita su un altro veicolo ed è fuggita cercando di seminare la vittima, che intanto si era messa al suo inseguimento. Sul posto è sopraggiunta anche la polizia che è riuscita a rintracciare il veicolo alcuni chilometri dopo: dentro c'erano tre sudamericani, un uomo e due donne, ma della collana non c'era ormai nessuna traccia. Il trio è stato comunque denunciato per furto con strappo e per loro è scattato il divieto di ritorno dal Comune di Senigallia per tre anni.