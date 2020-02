«Ho una famiglia da mantenere». Venditore di stampe ruba tutti i soldi a una ragazza

Derubata in pieno centro da un venditore di stampe. La vittima, una ragazza, ha subito contattato la polizia del Commissariato di Senigallia che in poco tempo ha rintracciato e denunciato il furfante.

E’ accaduto in corso 2 Giugno. La giovane ha fornito una descrizione precisa dell’uomo che le si era avvicinato per proporle delle stampe: lei, all’inizio scettica, vista l’insistenza, aveva deciso di acquistarne una per 5 euro. Quando ha estratto il portafogli, il venditore le ha sfilato una cifra maggiore che si è rifiutato di restituire, per poi allontanarsi in compagnia di un complice dicendo di avere una famiglia da mantenere.

I poliziotti si sono messi subito sulle tracce dei due: li hanno rintracciati in piazza Roma. Entrambi avevano precedenti per furto e addosso ai due, provenienti dal Piemonte, sono state trovate diverse decine di euro, oltre a numerose stampe. Il ladro, un 35enne, è stato denunciato per furto aggravato: gli sono state sequestrate le stampe e banconote per 100 euro circa. Insieme al suo amico di 25 anni è stato allontanato dal questore con divieto di ritorno a Senigallia.