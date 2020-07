Non si ferma all'alt, scatta l'inseguimento: si disfa della droga gettandola dal finestrino

Un 31enne è stato arrestato dai carabinieri a Senigallia, ieri sera, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attività è iniziata nel pomeriggio, quando i militari hanno effettuato un servizio di osservazione sul lungomare. Dopo aver notato movimenti sospetti, hanno fermato una Ford Puma per sottoporla a un controllo. L’uomo alla guida, alla vista dei carabinieri, invece di frenare, con una manovra repentina si è dato alla fuga. E’ scattato l’inseguimento nel traffico che si è concluso sulla Statale 16 Nord.

Nella fuga, il conducente ha gettato la droga dal finestrino, ma è stata recuperata sul margine della carreggiata: erano due bustine con dentro 30 grammi di cocaina. Il 31enne di Arcevia, domiciliato a Senigallia, è stato accompagnato a casa per una perquisizione: qui sono stati trovati 10 grammi di mannitolo, sostanza utilizzata per tagliare lo stupefacente. Poi i militari si sono trasferiti nel suo posto di lavoro e qui, nell’armadietto personale, hanno trovato una bilancia elettronica e il materiale per il confezionamento. Il 31enne è stato arrestato: il tribunale ha disposto i domiciliari nella sua residenza di Arcevia in attesa del processo.