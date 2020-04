Al via la distribuzione di mascherine alle famiglie con persone diversamente abili

SENIGALLIA – Il Comune di Senigallia ha avviato questa mattina la distribuzione di mascherine prodotte e donate da due aziende del territorio, la Janco di Corinaldo e la EffePi di Senigallia. Si tratta di oltre 1300 pezzi che andranno a famiglie che hanno tra i loro componenti persone affette da forme di disabilità. Le operazioni di consegna, coordinate dal Centro operativo comunale, sono svolte dai volontari della Protezione civile.

«Abbiamo optato affinché le mascherine donateci – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – fossero indirizzate in via prioritaria verso i soggetti più fragili, e quindi verso quelle famiglie che hanno tra i loro componenti persone diversamente abili. Questo perché, soprattutto con l’avvio della cosiddetta fase due, sono loro che necessiteranno maggiormente di protezione, sia all’interno della propria abitazione, quando riprenderanno alcuni servizi di assistenza con educatori e fisioterapisti, sia all’esterno, durante una breve passeggiata o per andare al lavoro. Ancora una volta, a nome di tutta la cittadinanza, voglio rivolgere un grandissimo ringraziamento alla Janco di Corinaldo e alla EffePi di Senigallia che, dando dimostrazione di generosità e profondo senso di comunità, hanno voluto dare il loro concreto contributo nella lotta al Covid-19 e nel sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Il mio personale ringraziamento, inoltre, va ai tanti volontari che, dando continuità all’infaticabile opera che li contraddistingue dall’inizio dell’emergenza, sono impegnati in queste ore nelle operazioni di distribuzione».