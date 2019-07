Gira in città con un coltello di 15 centimetri, nei guai un 50enne

Stava passeggiando con fare sospetto nel centro di Senigallia, quando i poliziotti lo hanno notato ed hanno deciso di identificarlo. Lui, un 50enne serbo ma residente in Veneto, già conosciuto alle forze dell'ordine, aveva nascosto nella tasca dei suoi pantaloni un coltello di 15 centimetri. Alla domanda degli agenti sul perchè girasse con la lama, l'uomo non ha saputo dare spiegazioni e per questo è stato denunciato per porto illegale di armi.