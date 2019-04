Travolto da un'auto, inutile la corsa in ospedale: muore un ciclista

SENIGALLIA - Non ce l'ha fatta il ciclista di 90 anni rimasto coinvolto questa mattina in un incidente in via Giordano Bruno, all'incrocio con via d'Aquino. Il pensionato stava pedalando quando per cause ancora in fase di accertamento è stato travolto da un veicolo che l'ha centrato in pieno.

L'anziano è stato subito intubato dai soccorritori e trasferito con urgenza all'ospedale regionale di Torrette, dove purtroppo è spirato nel pomeriggio. Il magristrato ha aperto un fascicolo di indagine ed ora si dovrà far chiarezza su quanto successo.