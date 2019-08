Guide in stato di ebbrezza, parcheggiatori abusivi e droga: superlavoro per i carabinieri

Sorpreso alla guida della 500, neppure sua, in stato di ebbrezza. Per un 38enne residente nell’entroterra senigalliese è scattata la denuncia in stato di libertà. Durante un normale controllo a Borgo Bicchia, i carabinieri di Senigallia hanno trovato l’uomo con un tasso alcolemico pari a 0,87 grammi per litro e oltre alla denuncia i militari hanno provveduto anche al ritiro della patente.

Sempre i carabinieri di Senigallia hanno sanzionato un 25enne nigeriano, residente a Ferrara, sorpreso a lavorare come parcheggiatore abusivo nei pressi della Rotonda a mare. Per lui sanzone di 771 euro e denuncia per essere sprovvisto dei documenti di identità. Nel corso dei controlli i militari hanno segnalato alla prefettura anche un 41enne senigalliese trovato in possesso di 6,1 grammi di hashish.