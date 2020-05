La salita è troppo ripida, camion rimane bloccato: devono intervenire i pompieri

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13:30 circa a Senigallia sulla Sp 116 Sant'Angelo per trainare un autoarticolato rimasto in panne lungo una salita ripida. La squadra dei pompieri sul posto con il supporto dell'autogru di Ancona ha trainato il mezzo pesante per il tratto necessario affinché il conducente del camion riuscisse a proseguire autonomamente. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

