Bandiera Verde per la spiaggia amica dei bambini, il sindaco: «Piccoli ospiti privilegiati»

SENIGALLIA – Dopo la Bandiera Blu per Senigallia arriva anche quella Verde, assegnata annualmente dai pediatri alle spiagge amiche dei bambini. Un riconoscimento che Senigallia coglie ininterrottamente da diversi anni rispettando i rigorosi criteri stabiliti per rientrare nel novero di queste località: pulizia del mare, poca profondità dell’acqua vicino alla riva, presenza di sabbia, servizi di salvataggio, giochi per bambini, spazi per cambiare il pannolino o allattare, arenile ampio e dotato di ombrelloni, servizi bar, centri sportivi e non di supporto alle famiglie, oltre che attività appositamente organizzate per i più piccoli. La cerimonia si è svolta sabato scorso ad Alba Adriatica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Siamo molto contenti – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – perché questo riconoscimento, oltre a rappresentare un altro importante certificato di qualità delle nostre spiagge, e quindi un ulteriore punto di forza della nostra offerta turistica, premia il lungo e assiduo lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale per far sì che Senigallia possa diventare sempre più una città sostenibile e a misura di bambino, un luogo dove i più piccoli siano non sono solo benvenuti, ma soprattutto ospiti privilegiati».