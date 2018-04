Coca-Cola arriva in città, seminario con gli studenti per approcciarsi al mondo del lavoro

Nell’ambito delle numerose progettualità della Fondazione Carifac, particolare rilievo assume il workshop #YouthEmpowered organizzato da Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con JA Italia ed ovviamente Fondazione CARIFAC, che si terrà a Fabriano presso l’IIS Morea-Vivarelli l’8 maggio 2018, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Durante l'incontro i manager Coca-Cola, partendo dalla propria esperienza lavorativa, illustreranno ai ragazzi quali sono le competenze necessarie per approcciarsi al mondo del lavoro. In particolare, si soffermeranno sull’importanza di acquisire una serie di competenze trasversali (soft skills), che si integrano perfettamente con le conoscenze e le competenze disciplinari per la futura attività professionale dello studente. Tali competenze comprendono ad esempio la capacità di comunicare, di relazionarsi con capi, colleghi, clienti, fornitori, di vendere un servizio o un prodotto, così come organizzare un gruppo di lavoro, piuttosto che pianificare attività e risolvere problemi in modo flessibile. I manager Coca Cola, oltre a fornire indicazioni e suggerimenti utili a redigere un curriculum efficace e ad affrontare un colloquio di lavoro, parleranno di “reputation”, come costruire una buona reputazione online, e verranno fornite basi di project management e marketing, fondamentali per portare a termine ogni progetto nel rispetto di tempi, budget e obiettivi. Durante il workshop gli studenti saranno chiamati a partecipare attivamente, attraverso simulazioni pratiche, alle progettualità presentate dai manager Coca-Cola.