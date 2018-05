L'economia del futuro guarda al passato: cibo bio e agricoltura, oltre un migliaio di visitatori

La seconda edizione dell'iniziativa organizzata dal Comune di Corinaldo in collaborazione con l'associazione del dottor Franco Berrino "La Grande Via" e l'Ashram Joytinat Yoga Ayurveda e con la partecipazione di Gino Girolomoni cooperativa agricola e La Terra e il Cielo ha attirato più di un migliaio di spettatori tra conferenze, seminari, tavole rotonde e concerti. La manifestazione dedicata allo stile di vita sano, la qualità del cibo biologico e della proposta culturale si è conclusa domenica sera, 27 maggio, con Stefano Liberti e Lucia Cuffaro. E già si pensa al 2019. Grande successo di pubblico per la seconda edizione di Sementi Festival: la suggestiva cornice di Corinaldo, in provincia di Ancona, è stata visitata da più di un migliaio di spettatori, che nei due giorni di manifestazione sabato 26 e domenica 27 - e nell'anteprima del venerdì 25 sera - hanno assistito a conferenze, incontri, concerti, tavole rotonde e tanto altro.

«Siamo molto soddisfatti - commenta Matteo Principi, sindaco di Corinaldo -anche quest'anno intanti sono venuti a "nutrirsi" a Sementi Festival. Il nostro obiettivo è di rimettere l'agricoltura al centro delle politiche locali: la partecipazione è stata molto attiva e qualificata e per il 2019 auspichiamo un aumento ancor maggiore degli addetti ai lavori, perché l'agricoltura può offrire occupazione, lavoro e tante possibilità di sviluppo per i giovani». Nell'ambito della manifestazione è stato assegnato il Premio Sementi alla Società Agricola BioFavole di Valdaso- attiva dal 1800 nella provincia di Fermo - per essersi particolarmente distinta nel riflettere i valori della manifestazione come rispetto per l'ambiente, qualità e sostenibilità aziendale. Sementi si è concluso con l'incontro "Sprechi e misfatti dell'industria alimentare"a cura di Stefano Liberti, giornalista e filmmaker, e Lucia Cuffaro, presidente del Movimento per la Decrescita Felice che dal 2012 conduce su Rai Uno la rubrica Chi fa da sé. Sementi Festival ha goduto del Patrocinio del Comune di Corinaldo e dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche.