Scivola sulle alghe e batte la testa, paura alla seggiola del Papa

Stava camminando sugli scogli quando è scivolato su alcune alghe ed è caduto battendo la testa. Paura questa mattina nei pressi della seggiola del Papa. Il bagnante, un 76enne, si trovava sulla spiaggia del Passetto quando è scivolato ed è rimasto a terra ferito. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi.