Maltempo, sabato chiuse le scuole. Il sindaco: «Garantire incolumità cittadini»

SENIGALLIA – A causa del maltempo previsto nelle giornate di oggi e domani e a seguito dell’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica diramata dalla Protezione civile della Regione Marche dalle ore 12 di oggi alle ore 24 di sabato 24 febbraio, il Comune di Senigallia ha emanato un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città per sabato 24 febbraio. Contestualmente rimarranno chiusi anche i centri e gli asili convenzionati e i centri diurni per disabili.



«Si tratta di una decisione presa a titolo precauzionale e in conseguenza dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – volta a evitare eventuali pericoli per l’incolumità dei cittadini e limitare al massimo la circolazione viaria sulle principali strade cittadine che potrebbero essere interessate da blocchi diffusi per possibili allagamenti. Tutto il personale della Protezione civile è allertato e sono già stati eseguiti tutti i controlli sul reticolo fluviale minore e sugli sbocchi a mare. A tal proposito, la sala radio della Protezione continuerà a rimanere attiva per monitorare l'evolversi della situazione e ricevere eventuali segnalazioni da parte dei cittadini al numero 0716629386».