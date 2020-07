Scuole secondarie di secondo grado, la Provincia studia un piano anti Covid

Per la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'anno scolastico 2020-2021, la Provincia di Ancona sta verificando con le dirigenze scolastiche tutte le esigenze legate ai vari provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza Coronavirus. Tale approfondimento è finalizzato ad adottare soluzioni specifiche per ogni singola sede delle 43 scuole secondarie di secondo grado, tra Istituti e Licei, della provincia.

