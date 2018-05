Open Day dedicato ai nidi d'infanzia, ecco l'orario delle aperture

L'Amministrazione informa che nella giornata di sabato 12 maggio si terrà l’Open Day dedicato ai Nidi d’Infanzia con le strutture aperte dalle ore 10.00 alle 12.30 per la visita delle famiglie. Inoltre, l'Assessorato alle Politiche Educative ricorda che fino al 31 maggio 2018 sono aperte le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia comunali, alla sezione Primavera “L’isola di Elinor” e al Tempo per le famiglie.

I posti complessivi nei Nidi d'Infanzia sono n. 508, nella sezione Primavera sono n. 20. I posti disponibili per le nuove iscrizioni sono complessivamente n. 257. Modalità per ottenere il servizio: Per l’anno educativo 2018/2019 le iscrizioni potranno essere effettuate dal 2 al 31 maggio 2018 dal lunedì al venerdì secondo gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, se spedite per posta raccomandata A.R., in questo caso fa fede il timbro postale di partenza, entro e non oltre la data del 31 Maggio 2018.

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: orario 9:00 – 13:00, Martedì pomeriggio: orario 15:00 – 17:00, Giovedì orario continuato: 10:00 – 16:00. Il modulo di iscrizione da compilare potrà essere ritirato dal mese di maggio presso: l’Ufficio Segreteria Asili Nido – Viale della Vittoria, 39 (piano terra) – tel. 0712222118-2132; l’Ufficio Relazioni Pubblico, Largo XXIV Maggio,1 – tel. 0712224343; oppure scaricato dalla sezione Allegati al link:

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/iscrizione-allasilo-nido/

Il modulo in autocertificazione, compilato in ogni parte, potrà essere:

– entro il 31 maggio 2018 consegnato a mano all’Ufficio Segreteria Asili Nido in Viale della Vittoria, 39 (piano terra);

– entro il 31 maggio 2018 spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale di partenza):

Comune di Ancona

Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici ed Educativi - Segreteria Asili Nido

Largo XXIV Maggio, 1

60123 Ancona

Possono presentare la domanda anche i genitori di bambini che presumibilmente nasceranno entro il mese di giugno di ogni anno. In tal caso la domanda dovrà essere corredata dall’attestazione di gravidanza riportante la data presunta del parto. I genitori, al momento dell’iscrizione, devono esprimere la loro scelta per uno o più Nidi d'Infanzia della città, indicandoli in ordine di preferenza e soprattutto scegliendo solo quelli di interesse per l’eventuale frequenza. L’espressione della preferenza costituisce accettazione dell’assegnazione effettuata successivamente dall’Ufficio secondo graduatoria.

Sulla base delle domande pervenute viene formulata una graduatoria provvisoria in base alle condizioni della famiglia, secondo i criteri fissati dal Regolamento degli Asili Nido vigente che determinano il punteggio. A parità di punteggio si considera l’attestazione ISEE del nucleo familiare. La graduatoria così formata conserva validità fino all’approvazione della graduatoria definitiva.

Requisiti:

Il Servizio Nidi d’Infanzia è riservato prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Ancona, al momento della presentazione della domanda di iscrizione. L’Ammissione di bambini residenti in altri Comuni avviene in via subordinata ovvero in presenza di ulteriori posti disponibili ad intervenuto soddisfacimento delle domande dei residenti e secondo la rispettiva collocazione in graduatoria. Il requisito della residenza nel Comune di Ancona deve essere posseduto dalla famiglia durante l’intero arco di permanenza del bambino presso il Nido d’Infanzia. All’inizio di ogni anno educativo contestualmente alla determinazione della retta, la famiglia dovrà auto-certificare il possesso del requisito della residenza. L’accesso al servizio Nido d’Infanzia è consentito ai bambini che abbiano compiuto il 3° mese di età e fino al 3°anno di età. L’età va riferita alla data del 1° settembre per le domande presentate nel mese di maggio. L’accesso alla Sezione Primavera è consentito ai bambini che compiono 24 mesi di età entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018.

Documentazione da presentare:

– Attestazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per ottenere la tariffa personale. Per la compilazione e l’individuazione dell'ISEE gli interessati potranno avvalersi dell’assistenza dei CAAF (Centri di assistenza fiscale);

– Fotocopia della carta d’identità del genitore che compila la domanda.

Orari di apertura Segreteria:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: orario 9:00 – 13:00

Martedì pomeriggio: orario 15:00 – 17:00

Giovedì orario continuato: 10:00 – 16:00

Telefoni

0712222132 – 2118

0712222156 – 2161

Fax 0712222157

E-mail: asilinido@comune.ancona.it