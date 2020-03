Emergenza coronavirus: scuole chiuse dal 5 al 15 marzo 2020

ANCONA - Il governo e il ministro dell'istruzione hanno deciso lo stop alle lezioni in scuole e università dal 5 al 15 marzo 2020: la chiusura riguarda le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, dunque non solo nelle zone rosse. «Per il governo non è stata decisione semplice - ha spiegato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina - abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico-scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere e attività didattiche al di là della zone rossa a partire da domani fino al 15 marzo».

Come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intenzione del governo firmare questa sera il Decreto che introduce un giro di vite nella lotta al coronavirus. «La decisione di chiudere scuole e università condivisa con gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità, è stata presa poiché il sistema sanitario nazionale, per quanto efficiente, rischia il sovraccarico». Una decisione quella del governo che va a sostituire l'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Luca Ceriscioli, che inizialmente aveva deciso di sospendere le lezioni fino al prossimo 8 marzo.

