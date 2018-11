Gli studenti “programmano” l'Ancona del domani: oltre mille ragazzi alla Mole

La Mole Vanvitelliana è stata “invasa” da un migliaio di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, accompagnati dai docenti per partecipare a “Futura”, la kermesse formativa inaugurata stamattina che avrà luogo fino a sabato nei locali della Mole Vanvitelliana. Dopo i saluti presso l’auditorium Tamburi da parte dell’assessore regionale all’Istruzione Loretta Bravi, dell’assessore comunale alla Cultura Paolo Marasca, delle dirigenti dell’istituto Volterra Elia (organizzatore dell’evento) Patrizia Cuppini e del Savoia-Benincasa (co-organizzatore) Alessandra Rucci, del direttore dell’ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti, moderati dalla giornalista e noto volto televisivo Tessa Gelisio, sono state presentate alcune eccellenze e attività che caratterizzeranno la tre giorni. Come la maratona progettuale Civic Hack Ancona, il primo hackathon civico riservato agli istituti superiori di Ancona e Pesaro durante la quale gli studenti, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme fino a sabato per sviluppare soluzioni innovative in grado di contribuire alla crescita del territorio. I temi che dovranno affrontare, come spiegato dal coordinatore Massimiliano Ventimiglia saranno focalizzati sul distretto del mare, sul porto dorico, e lo sviluppo del waterfront per il rilancio dell’economia e del turismo della città: temi importanti dai quali partire per progettare la Ancona del futuro. I ragazzi, una novantina divisi in squadre, applicheranno i principi del “design thinking” e del “problem solving” supportati dalla tecnologia. “Tecnologia che può aiutare senza dubbio - ha ricordato l’assessora Bravi alla platea di studenti- ma solo se avete realmente qualcosa da comunicare. Siate voi a usare la tecnologia e non il contrario e vivete questi tre giorni all’insegna della cooperazione”. “Questo evento rappresenta una festa per la scuola - ha sottolineato Cuppini- a riprova del fatto che nelle Marche si sta lavorando moltissimo sul fronte della digitalizzazione didattica”.

Concetto ribadito anche da Rucci, che ha voluto ricordare come “digitale non faccia rima solo con le nuove tecnologie bensì con una nuova modalità di insegnamento e di apprendimento”. “Attorno a voi c’è un grande Paese - il monito di Filisetti- che corre veloce e vi chiama a sè. Non sprecate il vostro tempo ma impegnatevi a tenere il passo”. La moderatrice Gelisio ha poi passato la parola tramite collegamento video a Marco Bianucci, ricercatore del Cnr ed esperto di energia solare, che ha raccontato come è riuscito ad applicare l’energia sostenibile alle imbarcazioni veliche, non ultima quella del grande velista Giovanni Soldini al momento in viaggio verso Lanzarote per partecipare alla storica regata Rorc Transatlantic.