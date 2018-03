Scuole aperte allo sport, Pagnini e Trost incontrano gli studenti anconetani

La ginnasta Marta Pagnini, ex capitano della Nazionale italiana di ginnastica ritmica e Alessia Trost, altista italiana che ha di recente conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham, sono state le protagoniste mercoledì mattina del "9° Incontro con il Campione", per il progetto "Scuole aperte allo sport", dedicato alle scuole secondarie di I grado, promosso dal Coni e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Una proposta dedicata a scuole, insegnanti e studenti che consente la scoperta di discipline sportive nuove in grado di stimolare ed appassionare i ragazzi, favorendo lo sviluppo di un bagaglio motorio globale e un orientamento sportivo consapevole tra gli 11 ed i 13 anni. Come detto ad Ancona la moderatrice è stata Marta Pagniin, ginnasta che vanta un palmares d'eccezione con 1 bronzo olimpico a Londra, 8 medaglie ai mondiali e 3 agli europei. Con lei l'altista Alessia Trost che si allena nel capoluogo ed è stata la terza atleta italiana a saltare i 2 metri dopo Antonietta Di Martino e Sara Simeoni.

Le due giovani campionesse presenti hanno calamitato l’attenzione degli studenti attraverso il racconto delle proprie esperienze sportive e di vita, dimostrando come i valori del fair play sportivo siano alla base e si intreccino con le competenze necessarie per condurre una vita sana, nel rispetto di se stessi e degli altri: impegno, determinazione, disciplina, coraggio, costanza, lealtà, sapersi rialzare dopo una sconfitta, valori sportivi che sono anche valori civili. In ultimo è stato affrontato il tema del bullismo e cyber bullismo, in una forte interazione con la platea dei ragazzi, individuando nella pratica sportiva elementi di potente contrasto.