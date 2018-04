Mense scolastiche, attivo il nuovo centro alle Rodari

Da domani sarà attivo il nuovo centro cottura all'interno della scuola Rodari. Durante le vacanze di Pasqua è stato trasferito in questa nuova sede il centro cottura Redipuglia che, invece, continuerà a funzionare soltanto come servizio di office, per la distribuzione dei pasti.

Il trasferimento è stato possibile grazie all'impegno e sinergia dei tecnici comunali. Il nuovo centro alle Rodari preparerà, in media, 510 pasti giornalieri e servirà 10 scuole. In particolare saranno cucinati i pasti per 200 alunni della primaria Rodari e 57 della scuola d'infanzia Primavera. Per le altre scuole i pasti saranno veicolati come avviene già per gli altri centri cottura. “Era un impegno che ci eravamo presi da tempo e che siamo riusciti a mantenere con grande soddisfazione” afferma l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini.