A lezione d'Europa, gli studenti in Regione per conoscere il rapporto con l'Unione Europea

Il progetto di alternanza scuola-lavoro “Europa Lab. I giovani al centro dell'Europa” ha fatto tappa oggi in Aula consiliare. Poco prima dell'avvio della seduta, 23 studenti delle classi terze del Liceo scientifico Galilei di Ancona sono stati accolti dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. L'occasione della visita è stata la risoluzione sul regolamento per i fondi comunitari al primo punto dell'ordine del giorno.

“Siete i benvenuti in Consiglio regionale – ha detto il presidente – Grazie a questo progetto avrete l'occasione di approfondire l'utilizzo dei fondi europei, le strategie di programmazione e il contributo della Regione nelle decisioni comunitarie. L'alternanza scuola-lavoro è un'esperienza intensa che consente di valorizzare le proprie attitudini e di acquisire competenze utili per il futuro.” Gli alunni hanno assistito alla discussione della risoluzione redatta dalla Seconda commissione affari europei, di cui sono relatori i consiglieri Fabio Urbinati e Piero Celani, secondo il meccanismo dell'early warning, lo strumento di partecipazione delle Regioni alle scelte dell'UE. Il progetto “Europa Lab”, promosso in collaborazione con l'Assemblea legislativa e il Cespi (Centro studi di politica internazionale) di Roma, ha l'obiettivo di accorciare la distanza tra i giovani e Bruxelles, educando alla cittadinanza europea e sperimentando percorsi di ricerca su temi di attualità. L'avvio è avvenuto lo scorso gennaio, quando gli studenti di Ancona, insieme a quelli Cosenza, Roma e Milano, hanno incontrato a Palazzo Madama, con il presidente Mastrovincenzo, la senatrice Silvana Amati, il Ministro Valeria Fedeli e il presidente del Cespi Piero Fassino. Al termine della visita sono stati consegnati agli alunni, accompagnati dagli insegnanti Marco Riccini e Norma Vivarelli, l'attestato di partecipazione e la nuova pubblicazione “Conoscere il Consiglio”, contenente una guida e un glossario sull'attività dell'Assemblea legislativa.