Arriva l'estate e si chiudono i libri, la festa di fine anno della Scuola delle Pie Venerini

I giochi, le risate, gli spruzzi d’acqua, i palloncini. Poi però anche la premiazione, il rito dei diplomi dati agli alunni al termine di un percorso di studi, quindi ai ragazzi di quinta elementare e di terza media. E la torta, certo. Una festa normale, dunque, quella della Scuola delle Pie Venerini, tenutasi ieri al campo di San Francesco alle Scale. All’apparenza.

Perché a ben vedere non erano solo i ragazzi a festeggiare la fine della scuola, e i diplomi. Non solo gli insegnanti a gioire del compimento del loro disegno educativo e didattico: erano le famiglie, tutte le famiglie e tutte insieme, a festeggiare di essere lì in quel momento, a condividere un cammino che per alcuni è giunto alla fine e che a molti di quelli ha strappato più di una lacrima.

Ma così deve essere: “… alle suore dispiace quando un terza media va via, perché ha finito il suo percorso con noi, ma al tempo stesso siamo felici di aver dato tutte noi stesse, e di aver preparato i ragazzi agli impegni della vita…”; così suor Maria Pucciarelli ha salutato i suoi ragazzi della III media.

E quindi la festa non può definirsi normale, perché giunge al termine di un percorso in cui non si è solo andati a scuola insieme, ma si è vissuti, si è cresciuti, ci si è preparati alla vita, insieme.

E l’esame di terza media apre anche a nuove esperienze, alla vita. Quelle che i ragazzi sono ansiosi di affrontare, vivere e vincere, perché la fucina di suor Maria è riuscita nel suo intento: crescere per essere sicuri di se stessi, pronti a misurarsi col mondo e le sue sfide, sicuri che il messaggio di altruismo, comprensione e rispetto degli altri è giunto forte e chiaro.