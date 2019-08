Scuola "Pascoli", problemi di vulnerabilità sismica: niente riapertura

MONTE ROBERTO - Problemi di vulnerabilità sismica alla scuola secondaria di I grado Giovanni Pascoli di Pianello Vallesina. Le criticità sono emerse a seguito verifica disposta a dicembre 2018 dall'Unione dei Comune di Castelbellino e Monte Roberto sulla struttura, i cui dati sono stati consegnati lo scorso 31 luglio.

Le verifiche hanno avuto come risultato valori molto gravi tali da rendere l'edificio inutilizzabile per il prossimo anno scolastico. Come è noto, l'Istituto comprensivo scolastico "Beniamo Gigli", costituito dai Comune di Monte Roberto, Castelbellino e San Paolo di Jesi, dispone solamente di questa struttura per dare risposta alle necessità della scuola secondaria di I grado che attualmente conta 12 classi, cui vanno aggiunte anche aule didattiche e laboratori, per una media circa di 240 studenti (108 di Castelbellino, 102 di Monte Roberto, 25 di San Paolo e 5 di altri comuni).

L'Amministrazione comunale di Monte Roberto, unitamente agli altri due Comuni coinvolti, si è già attivata al fine di valutare alcune ipotesi di trasferimento presso altre strutture comunali e/o di Comuni limitrofi. Le amministrazioni comunali, insieme, hanno prontamente informato la prefettura e l'ufficio scolastico provinciale e stanno cercando soluzioni per creare il minor disagio possibile alle famiglie nella consapevolezza di trovarsi in una situazione gravissima e di incredibile urgenza. L'argomento sarà affrontato in modo approfondito durante l'assemblea pubblica che si svolgerà venerdì 9 agosto a Pianello Vallesina, ore 21, presso il centro Polivalente. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.