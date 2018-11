“Mercati internazionali”, nuovo indirizzo di studi per l’Einstein Nebbia

Rinnovarsi e guardare al futuro per cogliere le trasformazioni del territorio. È per questo che l’Istituto Tecnico Economico dell’Istituto Istruzione Superiore Einstein Nebbia di Loreto ha il nuovo indirizzo scolastico e il percorso formativo “ITE curvatura mercati internazionali”. Obiettivo contrastare la “fuga dall’istruzione tecnica” che nell’ultimo decennio ha registrato quasi 120 mila studenti in meno in questo segmento di scuola superiore. Un calo che negli anni tra il 2010 e il 2017 ha visto scendere le iscrizione nel settore amministrazione, finanza e marketing dall’11,9% al 7,8%. La proposta del nuovo indirizzo di studi, radicalmente rinnovato rispetto al precedente, si pone proprio nell’ottica di questa azione.

‘Questa iniziativa – spiega il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti - rientra nel solco di una lunga tradizione nel mondo del credito presente a Loreto, dove ha sede il Santuario che da sempre richiama numerosi turisti e pellegrini anche stranieri. Questo ha permesso di sviluppare non solo un’attenzione verso i temi dell’accoglienza, ma anche di tutto quello che poteva facilitare viaggiatori e commercio: non a casso una delle più antiche case di risparmio aveva sede proprio a Loreto. Questo ha giustificato nel coso dei decenni passati la presenza di un Istituto Ragioneria che ora, sensibile alle mutate esigenze, amplia la propria offerta formativa’.

Un incontro fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Gabriele Torquati impegnato in questa opera di rinnovamento per evitare la scomparsa di un istituto tecnico che vanta una storia quarantennale e che appartiene al vissuto e alla tradizione lauretana. All’appuntamento hanno partecipato i rappresentanti delle scuole secondarie di primo grado di Loreto e dei comuni limitrofi ma anche la Fondazione Carilo, la a Fondazione Opere Laiche, alcuni imprenditori che hanno condiviso e sostenuto il progetto.

Molteplici gli ambiti che saranno potenziati nella didattica, secondo la formulazione della apposita commissione: dai fondamenti del marketing e del web marketing alla geopolitica alla statistica applicata – solo per citare alcuni segmenti del nuovo piano. Non solo, il rinnovamento riguarderà anche l’impiego di metodologie e strumenti innovativi in grado di definire un profilo scolastico capace di aderire alle dinamiche economiche e professionali di una società in profondo mutamento. Saranno previsti insegnamenti in lingua inglese, unità di apprendimento sistematiche nel corso dell’anno scolastico, lezioni in compresenza con l’insegnante di lingua, informatica ricevimento turistico creando nuove sinergie anche tra diversi indirizzi dello stesso Istituto. Lezioni di approfondimento con esperti del mondo universitario, imprenditoriale e istituzionale, e attivazione di buone pratiche sull’esempio delle “Avanguardie Educative”, completeranno le novità strutturali del corso di studi, consentendo un grande input di innovazione anche ai due indirizzi esistenti: Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo.

Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro saranno attivati percorsi di Impresa Formativa Simulata che potranno sfociare anche nella disponibilità a collaborare all’avvio di start-up. Previsti anche progetti in rete e stage presso Istituti di Credito Italiani, anche nelle filiali estere o negli uffici commerciali delle Ambasciate.