Maturità 2018, tutto quello che devi sapere sulla seconda prova e commissari

Non c'è più molto da aspettare. Le materie della maturità 2018 saranno rese note oggi, alle ore 13. Il ministero dell'istruzione sul suo sito pubblica l'atteso file con tutte le materie scelte per la seconda prova di tutte le scuole superiori. Si saprà così anche quali materie maturità 2018 saranno affidate a commissari interni e esterni.

Come ogni anno, saranno circa mezzo milione gli studenti che a giugno affronteranno l'esame di maturità. Quella del 2018 è però l'ultima maturità con le vecchie regole. Dal 2018-2019 sono previsti nuovi criteri per l’ammissione: sufficienza in ciascuna materia (o un solo 5, ma con decisione motivata del consiglio di classe), frequenza di almeno tre quarti delle lezioni, alternanza e test Invalsi.

Nella nuova maturità sarà abolita la terza prova e si darà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, mentre i due scritti e l’orale assegneranno ciascuno fino a 20 punti. Le commissioni resteranno invece composte nella stessa maniera.

L'ARTICOLO DI TODAY.IT

Maturità 2018 Materie

Ma torniamo alle materie della seconda prova per la maturità 2018. Ecco i link che dovete consultare:

Gli studenti del liceo classico come sempre aspettano di sapere se toccherà loro la versione di greco o di latino, quelli del liceo scientifico per la seconda prova maturità 2018 avranno ovviamente o fisica o matematica.

Materie seconda prova maturità 2018

La seconda prova è già stata stabilita per il liceo delle scienze umane (materia scienze umane per indirizzo ordinario) e per il liceo artistico a seconda del loro indirizzo di studio:

indirizzo Arti figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree

indirizzo Architettura e ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

indirizzo Design: Discipline progettuali design

indirizzo Audiovisivo e multimediale: Discipline audiovisive e multimediali

indirizzo Grafica: discipline grafiche

indirizzo Scenografia: Discipline progettuali scenografiche

Seconda prova Istituti Tecnici Maturità 2018

La seconda prova di tanti istituti tecnici è sicura:

Istituto tecnico in Amministrazione Finanza e marketing - opzione generale (AFM): Economia aziendale

Istituto tecnico Meccanica, meccatronica ed energia – opzione tecnologie delle materie plastiche: Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Logistica: Logistica

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo – opzione Costruzioni Aeronautiche: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo – opzione Costruzioni Navali: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzioni del Mezzo - opzione Conduzione del mezzo Aereo: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo - opzione Conduzione del mezzo navale: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale - opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi: Meccanica e macchine

Seconda prova Istituti Professionali Maturità 2018

Stesso discorso per alcuni istituti professionali, la seconda prova della maturità 2018 è certa e sarà la seguente: