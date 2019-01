Diritti Umani e Memoria della Shoah, al Liceo Medi l’incontro con Raffaele Crocco

Partono giovedì 24 gennaio 2019 importanti incontri al Liceo Scientifico “E. Medi” di Senigallia dedicati ai Diritti Umani e alla Memoria della Shoah. Per l’occasione ospite del primo appuntamento, che si terrà dalle ore 9:00 presso l’aula magna d’Istituto, sarà Raffaele Crocco, Direttore Responsabile dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo: pubblicazione fondamentale per una corretta informazione su guerre e conflitti, a volte sconosciuti e, più frequentemente, volutamente “dimenticati” del Nostro Pianeta.

Durante l’incontro Crocco guiderà docenti e studenti all’approccio corretto e all’analisi dei fatti che condizionano il raggiungimento di quella coesistenza, civile e globale, fondamentale per la sussistenza del Nostro Pianeta. Come anticipato, l’appuntamento di giovedì 24 gennaio apre di fatto una serie di iniziative centrate sui Diritti Umani e sulla Memoria della Shoah e della promulgazione delle leggi razziali che si svilupperà fino a tutto il mese di febbraio. Viste le importanti tematiche affrontate, l’incontro di giovedì è rivolto a tutte le classi del Liceo Medi con cui Raffaele Croco sarà ben lieto di interloquire mentre nella serata del 23 gennaio, presso l’Auditorium San Rocco, Raffaele Crocco sarà anche protagonista del secondo incontro del corso di formazione organizzato dalla Scuola di Pace di Senigallia “Vincenzo Buccelletti”, in collaborazione, con il Liceo Medi ed il CVM.