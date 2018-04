A scuola di filosofia con il professor Galeazzi, tre incontri alla Facoltà di Economia

Torna la Scuola di filosofia promossa dalla Associazione culturale “Ventottozerosei” in collaborazione con il Comune di Ancona, l’Università Politecnica delle Marche e la sezione provinciale della Società Filosofica Italiana di Ancona. Preannunciata con un bel manifesto ad opera dei Lirici Greci design consultancy, la Scuola si svolge in parallelo agli Incontri serali con i filosofi allo Sperimentale nell’ambito del Festival del Pensiero Plurale “Le parole della filosofia”, ideato e coordinato da Giancarlo Galeazzi.

Anche la Scuola di filosofia -che da 22 anni il prof. Galeazzi tiene ad Ancona- vuole ricordare il 70° della Costituzione italiana, e lo fa secondo le due caratteristiche che da sempre contrassegnano la rassegna, vale a dire la filosoficità della riflessione e la accessibilità della esposizione. Così alla Facoltà di Economia, gentilmente concessa dall’Università Politecnica delle Marche, si terranno tre lezioni relative ad altrettante parole-chiave del testo costituzionale.

Dignità, lavoro e cultura sono i tre temi degli incontri pomeridiani che saranno affrontati rispettivamente nei venerdì 6 e 20 aprile e 11 maggio. Si tratta -precisa Galeazzi- di “tre aspetti che sono tra loro collegati, nel senso che rappresentano l’orientamento, il fondamento e il coronamento di una società in quanto fanno riferimento alla dignità come prerogativa individuale e sociale, al lavoro come diritto, dovere e desiderio, e alla cultura come coltivazione dell’umano”. In tal modo, la Scuola di filosofia intende costituire un filosofico esercizio di cittadinanza, finalizzato a una partecipazione consapevole e attiva alla vita della società italiana, mostrando come la Costituzione possa fungere da bussola per una democrazia che persegua il bene delle persone e il bene della comunità: l’uno e l’altro trovano il loro senso più vero nella dignità umana, che sarà oggetto proprio del primo incontro venerdì prossimo 6 aprile con inizio alle ore 17,30 nell’Aula A2 presso la Facoltà di Economia di Ancona- piazza Martelli. L’ingresso è gratuito.