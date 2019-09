Conerobus, con il via della scuola torna in vigore l'orario invernale: cosa cambia

Zaino in spalla per oltre 8 mila studenti dell’anconetano. Da lunedì 16 settembre l’azienda Conerobus Spa tornerà ad osservare come consuetudine l’orario feriale ed estivo invernale a scuole aperte dei servizi urbani di Ancona e Jesi e del servizio Extraurbano. Presenti anche desk informativi per la città di Ancona: già da qualche giorno le hostess di Conerobus stanno illustrando agevolazioni, tariffe e modalità di abbonamento al trasporto pubblico locale. Saranno ancora a disposizione dell’utenza tutti i giorni, domenica esclusa, fino a mercoledì 18 secondo il seguente programma: tutte le mattine dalle 7.30 alle 9.30 alla stazione ferroviaria centrale, mentre dalle 10.30 alle 12.30 il presidio si sposterà in piazza Roma (domani e lunedì 16), in piazza d’Armi (martedì 17) ed in Corso Garibaldi, lato porto (mercoledì 18).

Consultare orari, acquistare biglietti e stipulare abbonamenti sarà possibile presso gli uffici abbonamenti in via Frediani ed in Piazza Ugo Bassi ad Ancona, oltre che sul sito internet www.conerobus.it. Inoltre direttamente dallo smartphone, grazie alle App Atma, Moovit e Google Maps, chiunque potrà calcolare in pochi secondi il proprio percorso avvalendosi del mezzo pubblico. E non è tutto: sempre a partire da lunedì 16 settembre, su alcuni bus saranno presenti due bigliettai, con lo scopo di erogare biglietti a bordo e combattere il fenomeno dell’evasione sul bus, già scesa dal 7% al 4% in due anni. L’iniziativa contro i cosiddetti ‘portoghesi’ sarà in vigore per alcuni mesi, dopodiché si valuterà l’ipotesi di prorogare il servizio a bordo.