Alla scoperta del colore, per gli studenti full immersion con i professionisti del settore

Un contatto diretto con il mondo del lavoro, il confronto costante con i professionisti del settore, l’apertura alle tecnologie e alle metodiche più avanzate per un aggiornamento continuo e al passo con i tempi. Questo il faro che da sempre guida l’Istituto di Istruzione superiore “Podesti Calzecchi Onesti” di Ancona e che ieri ha portato nelle aule dell’istituto, grazie alla collaborazione dei docenti Pietro Parisi ed Osvaldo Iannuzzi, l’esperto di sistemi cromatici per impianti odontotecnici Gabriele de Acesis. Protagonisti gli studenti delle classi terza, quarta e quinta del corso per Odontotecnico, uno degli indirizzi di studio offerti dall’istituto guidato dal dirigente Vinicio Cerqueti (Grafica e Comunicazione, Manutenzione e assistenza tecnica, Industria e artigianato, Ottico, Servizi commerciali, Servizi sanità e assistenza sociale, gli altri indirizzi). Al centro del seminario “Alla scoperta del colore” - una full immersion di due ore con il conseguimento di un attestato finale per gli studenti - i sistemi cromatici, la determinazione visiva e quella digitale del colore.

Tutti temi particolarmente utili per i ragazzi che hanno seguito con interesse e partecipazione il seminario. Il corso per odontotecnici è infatti pensato per fornire agli studenti competenze nel campo della selezione e della gestione dei processi di produzione dei dispositivi medici odontoiatrici in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; l’individuazione degli aspetti fisiologici correlati all’anatomia dell’apparato stomatognatico e l’applicazione delle conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico. Infine, competenze per la rappresentazione grafica delle varie componenti del settore dentale e la conversione della rappresentazione grafica bidimensionale nel modello a tre dimensioni facendo uso anche della capacità di modellazione odontotecnica; l’interazione con lo specialista odontoiatra e l’interpretazione delle prescrizioni mediche. Sapere teorico, abilità pratiche e apertura al territorio, dunque, in linea con la mission dell'Iis “Podesti Calzecchi Onesti”, da sempre improntata a un’offerta formativa ampia, articolata e coinvolgente.