Problemi, sogni e speranze: parlare con gli studenti attraverso la musica

Essere vicini ai ragazzi interpretandone problemi, sogni, speranze e cercando di coinvolgerli in progetti che possano fornire nuovi indirizzi una volta ultimato il percorso scolastico. In occasione della giornata internazionale dell’infanzia e l’adolescenza, tra le iniziative messe in cantiere dal Garante dei diritti, Andrea Nobili, anche quella realizzata con l’Istituto “Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona, che lancia lo slogan “Il diritto di volare!”. Due ore insieme ai ragazzi con il supporto dei rapper Molosso (Francesco Canuti) e Leuca (Francesco Stecconi). Musica e parole che i ragazzi useranno anche per raccontare, attraverso opere da loro ideate, la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Al termine la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Garante e l’istituto scolastico, rappresentato dal dirigente Vinicio Cerqueti, che ha come finalità quella di una collaborazione istituzionale per favorire l’innalzamento del benessere degli adolescenti ed i livelli di istruzione e formazione, promuovendo interventi atti a monitorare e prevenire il disagio giovanile, rimuovere e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

“L’Autorità di garanzia – spiega Nobili – ha già attivato diversi percorsi per avere una fotografia realistica sulle dinamiche attualmente in atto tra i giovani. La scuola è uno dei presidi democratici più importanti della nostra società, che va costantemente alimentato e supportato, anche offrendole nuove possibilità d’intervento, che sappiano rappresentare al meglio le mutate esigenze della società”. L’appuntamento al “Podesti” è in calendario per il 20 novembre a partire dalle ore 12. Nella stessa giornata il Garante parteciperà anche alla seduta aperta del Consiglio regionale dedicata ad infanzia ed adolescenza.