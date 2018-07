Una vita in volo, giovanissimi in visita alla Scuola dell'Aeronautica

Il Centro di Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En.) di Loreto ha ospitato i giovani del Centro Estivo Multidisciplinare dell’Atletica Castelfidardo 1990 “Roberto Criminesi” (AN). I ragazzi, di età compresa tra i sei e i dodici anni, hanno assistito ad una presentazione sui compiti dell’Aeronautica Militare con la proiezione di alcuni video, conoscendo così più da vicino la realtà della Forza Armata e del Cen.For.Av.En. I giovani hanno poi visitato le strutture del Reparto e Villa Bonci, villa realizzata dal tenore Alessandro Bonci agli inizi del XX secolo, divenuta poi sede dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori (ONFA), ed ora patrimonio storico del Centro di Formazione Aviation English.



Molto l’interesse e l’entusiasmo suscitato dall’incontro che ha rappresentato per i giovani ragazzi un’opportunità per entrare in contatto con le istituzioni locali e per il Cen.For.Av.En. un modo per confermare la propria vicinanza al territorio marchigiano e l’apertura verso il mondo esterno. La visita si è conclusa con la foto ricordo e la consegna di materiale divulgativo inerente la Forza Armata. Il Cen.For.Av.En dipende dall’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) e dal Comando Scuole /3^ Regione Aerea di Bari e provvede alla formazione nel settore dell’Aviation English del personale aeronavigante dell’Aeronautica Militare, di altre Forze Armate e Dicasteri e del personale non navigante (Controllori di Volo) per la successiva certificazione ENAC ai fini del rilascio della “licenza di pilota commerciale standard EASA" e della “licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo”. Inoltre provvede alla formazione del personale appartenente a precise specialità che, in accordo a normative europee di settore, impongono un adeguato livello di conoscenza tecnico-linguistica per il conseguimento della “licenza di manutentore aeronautico”.