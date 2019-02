Sta lavorando ad una scultura, il frullino gli taglia l'addome da parte a parte

Stava lavorando ad una scultura quando il frullino gli è sfuggito e lo ha lesionato da parte a parte all'addome. Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi ad Ancona, in via Brecce Bianche.

L'uomo, 83 anni, quando mancavano pochi minuti alle 13 stava utilizzando l'attrezzo per lavorare ad una scultura nel garage del suo appartamento. Per cause ancora da chiarire il frullino lo ha tagliato all'addome, provocandogli una ferita molto profonda. Nonostante la perdita di sangue l'anziano è però riuscito a raggiungere l'abitazione e chiamare i soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno medicato e poi trasportato in codice giallo avanzato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette.