Sorpreso in scooter senza patente e sotto l’effetto di droga: denuncia e super multa

Si è avvicinato al posto di blocco dei carabinieri in sella allo scooter non suo. Non ha potuto fare altro che fermarsi anche se non aveva la patente (non l’ha mai conseguita), non aveva l’assicurazione e soprattutto aveva assunto droga poco tempo prima. La lezione per il 22enne di Fabriano, controllato nei giorni scorsi nella frazione di Melano, è stata di quelle che ricorderà a lungo: una multa che ammonta complessivamente a poco meno di 6.000 euro.

Il giovane è stato anche denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti dopo l’accertamento in ospedale che ha rilevato la positività ai cannabinoidi.