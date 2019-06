Schianto tra scooter sulla Flaminia, 2 feriti in ospedale

Scontro fra due scooter oggi pomeriggio lungo la Flaminia. Ci sono due feriti in ospedale. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16,30 quando, per cause ancora in fase di accertamento, du mezzi su 2 ruote si sono schiantati l’uno contro l’altro. A terra ci sono finiti due uomini, tra cui un postino di 20 anni, trasportato dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette, in codice giallo. Stessa priorità per l’altro ferito, anche lui in ospedale.

L’impatto è avvenuto all’altezza del confine tra il Comune di Ancona e quella di Falconara, proprio a metà tra Palombina nuova e vecchia.