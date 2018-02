Scontro in mare tra nave e peschereccio, interviene la Capitaneria di Porto

Incidente questa mattina al largo del porto di Fano tra la motonave "Sea Bird" di bandiera Togo ed il motopeschereccio "Monterray". Uno scontro che per fortuna non ha causato feriti. Sul posto la Capitaneria di Porto che ha scortato il peschereccio allo scalo di Fano. La nave invece è stata dirottata al porto di Ancona con gli Ispettori che ora dovrnano accertare le cause del sinistro.

Sulla "Sead Bord" gli uomini della Capitaneria di Porto hanno riscontrato gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione; in particolare è stata trovata l’avaria al VDR (scatola nera delle navi), oltre al mancato aggiornamento delle carte nautiche. Fino a che le irregolarità non verranno risolte la nave non potrà continuare la sua navigazione.