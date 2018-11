Fugge di casa a bordo della sua auto, non si hanno più sue tracce da un giorno

Non si hanno più sue notizie da ieri, da più di 24 ore, quando ha preso la sua auto, una Peugeot nera, ed è fuggito di casa dopo un lite con i genitori. Si tratta di un 21enne di Filottrano, Tommi Ciriaci, che da ieri è come finito nel nulla. Non si è presentato al lavoro e non risponde a nessuno, anche perché il suo cellulare risulta staccato. Ora però, dopo la denuncia della mamma, sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri di Osimo e Filottrano che, guidati dal comandante Luigi Ciccarelli, stanno setacciando il comune e l’area limitrofa a Filottrano, insieme a Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Stando ad una prima analisi degli inquirenti non si tratterebbe di una scomparsa, nel senso che il giovane, comunque maggiorenne, si sarebbe allontanato dal nucleo familiare volontariamente. Tuttavia ci sono delle ricerche in corso e una famiglia in ansia per il proprio figlio.