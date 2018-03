Anziana scomparsa, trovato l’ombrello vicino agli scogli: ricerche in corso in mare

Si spostano in mare le ricerche della 73enne Claretta D’Achille, scomparsa martedì pomeriggio dalla sua abitazione di Montemarciano. Ieri è stato ritrovato il suo ombrello nei pressi della scogliera, dopo che un testimone aveva già riferito ai familiari di aver visto la donna camminare sul lungomare di Marina di Montemarciano.

Le ricerche della Capitaneria di Porto sono in corso da ieri, in collaborazione con i carabinieri di Montemarciano, sia con mezzi a terra che con motovedette attive dall’alba al tramonto. I militari ieri hanno perlustrato lo specchio d’acqua anche con lo stesso elicottero operativo nelle ricerche dell’uomo caduto in mare a Senigallia lo scorso 5 febbraio. La stessa Capitaneria conferma, ad ora, l’esito negativo delle ricerche.

Claretta D’Achille è uscita di casa tra le 15 e le 18 di martedì scorso e al momento della scomparsa indossava una cuffia bianca di lana, un ombrello e un giubbetto marrone scuro. I familiari hanno lanciato un appello su Facebook.