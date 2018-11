Un team di esperti di sclerosi multipla che rispondono a dubbi e domande

Monsano ospita l’ottava tappa di “Incontri al Centro”, l’iniziativa itinerante, giunta alla seconda edizione, che nasce per dare una risposta alla necessità informativa delle persone con sclerosi multipla e che mette al centro i loro bisogni. Il progetto è organizzato con il supporto di Novartis, azienda impegnata da anni nell’ambito delle neuroscienze.

La sclerosi multipla è una patologia cronica del sistema nervoso che compromette le funzioni sensoriali, motorie, cognitive e psicologiche e che colpisce in Italia circa 113.000 uomini e donne e nelle Marche più di 2500 persone. La SM è, oggi, la seconda causa di disabilità tra i giovani adulti con una diagnosi che in più del 70% dei casi arriva tra i 20 e i 40 anni, una fase chiave della vita per lo studio, la progettualità, l’inizio di una attività lavorativa o di una relazione di coppia. Per questo, affrontare oggi la sclerosi multipla significa avere molte domande, non solo relative alla terapia ma anche riguardanti la vita di tutti i giorni e le prospettive future. All’incontro di Monsano interverranno: Dr. Samuele Arabi (UOC Neurologia – Presidio Ospedaliero “Carlo Urbani” – Jesi), Dr.ssa Laura Compagnucci (Psicologa AISM), Dr.ssa Maura Chiara Danni (SOD Clinica Neurologica – AOU Ospedali Riuniti Torrette, Ancona)

“Nel nostro centro, grazie ad un team multidisciplinare, seguiamo ogni anno 800-900 persone con sclerosi multipla a cui vogliamo offrire un’assistenza completa. Il nostro approccio si basa su alcuni presupposti fondamentali: primo tra tutti la centralità della persona, che permette di focalizzarsi sulle sue necessità, la condivisione degli obiettivi e, infine, il riconoscimento e il rispetto dei ruoli per costruire fiducia e garantire l’aderenza e la comprensione della terapia. – spiega la Dr.ssa Maura Chiara Danni - SOD Clinica Neurologica – AOU Ospedali Riuniti Torrette di Ancona – A seguito della diagnosi le persone con SM identificano nel neurologo la persona di riferimento per scelta e gestione della terapia, mentre i familiari svolgono un ruolo di primo piano per imparare ad adattarsi alla malattia stessa. Restano però molti i dubbi e le domande non solo sugli esami ma anche sulla gestione quotidiana dei sintomi della SM, come i sintomi motori e psicologici, che limitano le attività professionali e la vita sociale. Nel corso dell’incontro presso il nostro Centro il focus sarà sui sintomi della SM, ma anche la gestione dell’alimentazione e l’esercizio fisico, con un momento speciale dedicato alle relazioni di coppia, gravidanza e genitorialità.”