Scivola sullo stradello di Mezzavalle, donna all'ospedale con una caviglia rotta

Ennesimo infortunio sullo stradello di Mezzavalle. Una donna di 48 anni oggi pomeriggio è scivolata lungo il ripido sentiero che dal monte conduce alla spiaggia libera, procurandosi una sospetta frattura alla caviglia.

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, coordinata dal 118. La Capitaneria di Porto ha attivato il gommone di salvamento di Portonovo, il cui equipaggio, composto da 4 soccorritori più il pilota, ha raggiunto la donna e l’ha caricata per il trasferimento al molo, dove ad attenderla c’era un’ambulanza della Croce Azzurra di Sirolo. E’ stata portata al pronto soccorso di Torrette in codice giallo.