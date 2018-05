Tenta lo scippo in spiaggia ma lei resiste: ladro messo in fuga

Stava passeggiando in spiaggia a Palombina Nuova quando è stata avvicinata da un giovane che ha cercato di strapparle la borsa per rubarle i soldi. È la disavventura vissuta da una donna anconetana oggi pomeriggio, lunedì 28 maggio, attorno alle 16. La vittima si è difesa con tutte le sue forze e il ladro, non riuscendo a portarle via la borsa, ha mollato la presa ed è scappato via.

Subito è stato allertato il 113 che ha inviato sul posto una pattuglia delle Volanti. Gli agenti hanno ascoltato il racconto della donna, preso la descrizione del giovane e si sono subito messi sulle sue tracce. Sono tutt'ora in corso accertamenti.