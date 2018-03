Ferisce una donna dopo lo scippo, poi l'aggressione ai Carabinieri: arrestato

Stava passeggiando in via XXIV Maggio a Jesi, quando è stata avvicinata da un giovane che le ha strappato la borda per poi fuggire a tutta velocità. Vittima una donna di 66 anni, residente in città, che ha tentato inutilmente di opporsi allo scippo procurandosi anche una ferita ad una mano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Jesi che dopo una prima ricostruzione della vicenda si sono messi sulle tracce dello scippatore, intercettandolo poco dopo. Identificato, un 35enne tunisino, ha aggredito i militari cercando in tutti i modi di sfuggire all'arresto. Tentativo inutile con i Carabinieri che lo hanno immobilizzato e recuperato la refurtiva: un paio di occhiali e 150 euro in contanti. L'uomo è stato poi portato in caserma ed arrestato in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.