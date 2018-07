Sindacati – Ministero, tregua a metà: slitta lo sciopero del trasporto merci

“Incontro interlocutorio che non soddisfa le richieste degli autotrasportatori. Attendiamo gli esiti del tavolo di confronto con la categoria annunciato dal Ministero dei Trasporti”. Così Amedeo Genedani, Presidente di Confartigianato Trasporti e di Unatras (il coordinamento unitario delle associazioni italiane dell’autotrasporto costituito da Confartigianato Trasporti, Fai, Fita, Assotir, Fiap, Sna Casa, Unitai), ha commentato il confronto svoltosi oggi presso la sede del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con il Ministro Danilo Toninelli e il Sottosegretario Edoardo Rixi.

“Nel corso dell’incontro - riferisce il Presidente di Confartigianato Trasporti Marche Elvio Marzocchi, abbiamo illustrato al Ministro Doninelli e al Sottosegretario Rixi le problematiche del settore, prima fra tutte il taglio alle deduzioni per le spese documentate. Nonostante l'assenza di risposte concrete alle questioni poste da Unatras, apprezziamo la disponibilità del Ministro Toninelli che si è impegnato a lavorare con il Ministero dell’Economia al fine di reperire risorse aggiuntive per aumentare gli importi delle deduzioni forfettarie relative ai redditi 2017 ed ha annunciato l’apertura di un tavolo di confronto con la nostra categoria per individuare soluzioni da attuare in tempi brevi nell’interesse degli autotrasportatori e dell’economia del Paese.

A fronte di questo impegno del Ministero, Unatras ha deciso il differimento all’ultima settimana di settembre (dal 24 al 28) del fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci previsto dal 6 al 9 agosto. I trasportatori marchigiani, afferma il segretario di Confartigianato Trasporti Marche Gilberto Gasparoni auspicano ora un impegno concreto e nel frattempo manteniamo di stato di agitazione del settore (4.000 aziende con oltre 10.000 addetti) fino a quando i risultati non saranno evidenti e messi nero su bianco.