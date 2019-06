Incidente al porto, sit-in dei sindacati e sciopero da Ferretti e CRN

Fillea-CGIL di Ancona, Filca Cisl e Feneal Uil hanno espresso solidarietà e vicinanza all'operaio di 46 anni che è stato vittima di un grave incidente sul lavoro venerdì pomeriggio presso il cantiere navale di Ancona della Ferretti Group SpA. Oggi, lunedì 17 giugno, le segreterie territoriali di Feneal-UIL Filca-CISL Fillea-CGIL unitamente alle RSU, hanno proclamato uno sciopero di due ore, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 per i turnisti della mattina e le ultime due ore del turno per i turnisti del pomeriggio. Lo sciopero interessa tutti i lavoratori del Gruppo Ferretti e relativi appalti e subappalti per dimostrare vicinanza al lavoratore infortunato e per affermare che la sicurezza è prima di tutto dignità del lavoro, riservandosi di indire in futuro altre iniziative su questo importante tema della sicurezza del lavoro.

«A distanza di poche ore dall'incidente mortale accaduto al lavoratore Luca Rizzieri nel porto di Ancona - commentano i sindacati - si assiste ad un altro grave infortunio sul lavoro nell'area portuale anconetana, fatto che denota ancora una volta scarsa attenzione e rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Pur sapendo che la Ferretti Group sta investendo da anni in formazione sulla sicurezza del lavoro, i sindacati sono molto preoccupati per l'incidente avvenuto venerdì scorso, perché dalle prime informazioni in possesso sembra che non siano state rispettate delle basilari norme di sicurezza; pertanto ci si sente di dichiarare che non si può mai abbassare la guardia. Tra l'altro, l'incidente ha riguardato un lavoratore di una ditta esterna in subappalto e per questo si chiede alla Ferretti di vigilare di più sulla catena dell'appalto perché, dall’esperienza sindacale, nella cantieristica navale spesso lì si annidano le maggiori inadempienze sulla normativa della sicurezza».

Oggi nel cantiere della Ferretti di Ancona, eccellenza della cantieristica navale anconetana, lavorano circa 350 lavoratori diretti dei due marchi Ferretti, CRN e CUSTUM LINE, e circa 600 lavoratori dipendenti delle varie aziende in subappalto. Numeri importanti che impongono una continua vigilanza in cantiere sul rispetto delle norme sulla sicurezza, sull'organizzazione del lavoro ed investimenti in formazione continua sulla sicurezza sia dei lavoratori Ferretti che dei lavoratori delle ditte esterne in subappalto.

«Pertanto - continuano i sindacati - a seguito dell'infortunio di venerdì scorso chiediamo alla Ferretti di passare sempre più da un formale sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ad un sistema partecipato e condiviso con sindacati ed aziende esterne in subappalto. Nel prossimo incontro aziendale, previsto per il 19 giugno porranno all'attenzione della Direzione Ferretti i temi della sicurezza del lavoro, dell'organizzazione del lavoro anche in relazione alle ditte in subappalto.