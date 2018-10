Sciopero della New Generation, chiusi bar e mensa della Regione

Quattro giorni di sciopero, a partire da oggi fino a venerdì 19 ottobre, per i 14 lavoratori della ditta New Generation che gestisce il bar e la mensa della Regione Marche, incluso il consiglio regionale.

L’adesione è totale e, dunque, da oggi fino a venerdì la mensa e il bar sono chiusi. Lo sciopero è stato proclamato dalla Filcams Cgil di Ancona. Le ragioni della protesta sono: i mancati pagamenti degli stipendi da luglio e l’assenza di una prospettiva della stessa azienda che non garantisce la continuità dell’appalto e la tenuta occupazionale. «La Filcams Cgil chiede alla New Generation di provvedere subito al pagamento delle spettanze – dichiara Carlo Cotichelli, segretario provinciale Filcams Cgil Ancona – e alla Regione d’intervenire per assicurare il posto di lavoro ai dipendenti della ditta garantendo l’applicazione delle clausole sociali».