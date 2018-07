Niente spesa, il supermercato fa sciopero per il contratto

Sciopero, venerdì 13 luglio, dei lavoratori del gruppo Lidl per chiedere la riapertura della trattativa sul contratto integrativo, sottoscritto da Cisl e Uil lo scorso marzo. Solo ad Ancona, si contano 7 supermercati per un totale di circa 100 lavoratori tra stagionali e tempi indeterminati: il nuovo contratto integrativo, secondo la Filcams Cgil, non fornisce risposte sufficienti rispetto ai problemi dell’organizzazione del lavoro e alle necessità dei dipendenti.

In occasione dello sciopero, si terrà un sit-in a Massa Lombarda dove si trova uno dei magazzini centrali del gruppo: dalle Marche, partirà un pullman per partecipare al presidio con oltre 50 lavoratori.